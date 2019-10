Albenga. Torna a vincere il Rivasamba e lo fa imponendosi su uno dei campi più difficili, il Riva, terreno di casa dell’Albenga che incassa così la prima sconfitta in campionato.

La squadra calafata è andata al riposo avanti di un gol ma avrebbe potuto ottenere un bottino più ricco; nella ripresa ha un po’ sofferto ma alla fine l’ha spuntata. L’allenatore Davide Del Nero commenta: “Noi siamo una squadra imprevedibile, purtroppo. Abbiamo queste impennate, come oggi. Ma io credo più in questa squadra che nella débâcle di domenica scorsa del 3-0 perso in casa. Noi ci alleniamo per avere questa mentalità, per avere questa aggressività, ed oggi i ragazzi hanno rispettato tutti i dettami che gli sono stati dati”.

“Stiamo pagando anche una serie di infortuni di giocatori importanti, stiamo giocando con tanti giovani – sottolinea il mister -. Però anche chi va dentro domenica per domenica ha una mentalità che ci può far cambiare veramente poco della nostra fisionomia di gioco ed oggi ne abbiamo avuto la prova“.

Claudia Fantino, presidente dell’Albenga, dichiara: “I miei complimenti vanno al Rivasamba perché ha fatto veramente una bella partita, ha giocato la sua partita. Una sconfitta non ci ridimensiona assolutamente, il campionato è ancora lungo. Sarà comunque compito del mister durante la settimana lavorare sugli errori che ci sono stati. Le assenze non possono essere un alibi; oggi è andata così, la giornata storta può capitare a tutti”.