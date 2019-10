Rivarolo, via ai lavori per il parcheggio di via Pisoni. Il presidente Romeo: “Pronto per Natale”

Genova. Partiranno finalmente nelle prossime settimane i lavori per il nuovo parcheggio di via Pisoni a Rivarolo che è stato acquisito dal Comune di Genova il 24 maggio scorso.

Il parcheggio comprenderà 100 posti auto a disposizione dei cittadini, uno spazio particolarmente importante in un quartiere urbanizzato e formato da vie strette dove lasciare l’auto può risultare parecchio arduo.

“I lavori purtroppo in questi mesi sono rimasti fermi – spiega il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo – ma finalmente Aster mi ha fatto sapere che partiranno a breve con l’asfaltatura, l’illuminazione e la regimazione delle acque. In base a quanto mi è stato garantito su mia richiesta il nuovo parcheggio sarà pronto per le festività natalizie in modo anche da favorire gli acquisti nel quartiere nel periodo di Natale”.

Solo con l’anno nuovo invece “stabiliremo la regolazione del parcheggio stesso dopo un confronto in sede di Commissione Municipiale con il Comune e con le associazioni dei residenti e dei commercianti della zona”.