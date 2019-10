Riprendono i lavori sulla strada provinciale 227 di Portofino.

Portofino. Terminate le opere di ricostruzione del tratto di strada provinciale crollato a seguito della mareggiata di fine ottobre 2018, lavori che hanno anche permesso la posa di sottoservizi di nuova generazione in tale zona, partono da martedì 8 ottobre le opere di ammodernamento per le porzioni adiacenti non interessate dal crollo, con la posa di sottoservizi analoghi relativi a rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica e contestuale rimozione delle antiestetiche tubature provvisorie esterne che hanno permesso in questi mesi i collegamenti con le zone isolate.

Un lavoro importante, annunciato da Città Metropolitana di Genova unitamente ai comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure, che permetterà di migliorare le reti suddette a servizio di Portofino e di Paraggi, e che imporrà l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la S.P. n 227 di Portofino, tra il km 5,500 ed il km 5,800, nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure.

“L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal 08/10/2019 e fino al 20/12/2019, in tempo per garantire la normalizzazione della circolazione nel periodo natalizio, sappiamo che un nuovo senso unico può apparire come un disagio – ha dichiarato il Consigliere Metropolitano con delega alla Viabilità Franco Senarega – ma ci impegneremo affinché siano lavori attenti ad evitare al massimo le problematiche di circolazione, rispettosi dei tempi previsti come sono stati quelli per la ricostruzione e che, soprattutto, garantiscano la posa di sottoservizi moderni e migliorativi per il borgo”