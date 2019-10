Rina, conferma il trend positivo: portafoglio ordini in aumento e ricavi in crescita del 6,2%

Genova. Il 28 ottobre il Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A. ha esaminato e approvato la terza relazione trimestrale del 2019, che presenta ricavi pari a 339 milioni di Euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2018, con un trend positivo per tutte le aree di business del Gruppo.

La raccolta ordini nel terzo trimestre si attesta a oltre 332 milioni di Euro, confermando così l’outlook positivo non solo per la chiusura dell’anno ma anche per i mesi successivi.

Il margine di contribuzione si attesta al 19,4%, in crescita rispetto al 2018 così come l’EBITDA%, pari al 9%. La previsione per il 2019 di Adj EBITDA è quindi confermata nel range dei 50 milioni di euro, in linea con il target. Con incassi oltre i 300 milioni €, anche le previsioni di generazione di cassa sono positive.