Ricercata da 6 anni, viveva in un alloggio occupato: arrestata

Genova. Ricercata da sei anni è stata arrestata dalla polizia locale di Genova. È successo in Lungobisagno Dalmazia dove gli agenti erano andati per la verifica della segnalazione di 4 alloggi pubblici occupati, in cui sono stati trovati 9 adulti e 8 minori. 6 persone denunciate.

In uno degli appartamenti occupati anche una donna destinataria di un ordine di cattura per la revoca della sospensione della pena. Era ricercata da ben 6 anni. Gli uomini del reparto Giudiziaria della Polizia Locale, con l’ausilio dei colleghi del reparto Sicurezza Urbana e del IV Distretto (12 uomini in tutto), dopo gli accertamenti del caso, l’hanno portata direttamente al carcere di Pontedecimo.

La donna, di origine bosniaca, deve scontare una pena di 8 mesi di reclusione per furto e per la mancata osservanza della pena alternativa concessa dal giudice per le sue condizioni di salute dell’epoca.