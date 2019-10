Regionali 2020, Alice Salvatore: “Le alleanze con il Pd non ci sono e non ci saranno”

Genova. La sconfitta dell’alleanza M5S + PD in Umbria ha costretto le forze d’opposizione in Liguria ad accelerare la discussione sull’eventuale coalizione estesa anche a livello regionale. Italia Viva ha già posto alcune condizioni, e nel pomeriggio nella sede del Partito Democratico si inizierà a pianificare l’approccio alle elezioni regionali 2020.

Irrompe sulla scena, con una notifica che non sarà passata inosservata nelle file del vari partiti, un post molto critico di Alice Salvatore, portavoce in consiglio regionale. In uno dei passaggi si legge “Io però parlo della mia regione: la Liguria. Qui le alleanze con il Pd o altri partiti non ci sono e non ci saranno“.

Tranchante? Beh, abbastanza. Se non fosse che nel post non si pone mai un veto assoluto ai fidanzamenti con il centrosinistra o altre forze, ma soltanto al Pd in quanto Pd. Come dire, un candidato civico (quindi non il giovane Federico Romeo su cui circolano rumor insistenti) potrebbe restituire concretezza all’ipotesi della coalizione giallorossa.

“In queste ore tutti parlano come se fossero il MoVimento 5 Stelle – scrive – Sbagliano. Il MoVimento 5 Stelle sono gli iscritti, sono gli elettori, i simpatizzanti, gli attivisti. Il MoVimento 5 Stelle in Liguria c’è, è forte e deve tornare alle radici del suo Dna. Forza, ascolto e democrazia diretta. Mi spiace per tutti coloro che pensavano diversamente. Il MoVimento 5 Stelle in Liguria e in tutta Italia non è fatto, come tra Berlusconi e Salvini, nelle stanze dei grattacieli o nelle ville, è fatto dai cittadini. E io, coerentemente con quanto ho sempre detto, rimango della mia opinione: via gli affari dalla Regione, il MoVimento 5 Stelle, da solo, farà pulizia”.