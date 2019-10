Record di partecipazione per la Coppa Dallorso, conclusa con successo

Chiavari. Con il rinfresco e la premiazione dei vincitori, alla presenza della famiglia Dallorso, del sindaco del Comune di Chiavari Marco Di Capua e del presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, si è conclusa domenica 6 ottobre, nel tardo pomeriggio, la 51ª edizione della Coppa Dallorso.

La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Chiavari e Porto Venere, è stata supportata come sempre dalla famiglia Dallorso.

Le imbarcazioni, suddivise nelle classi ORC, IRC e Crociera, si sono cimentate nelle due prove costiere Chiavari-Porto Venere e Porto Venere-Chiavari.

Sessantasette le imbarcazioni prescritte, 59 al via, un vero record di partecipazione per festeggiare il “giro di boa” dei 51 anni di questo evento velico.

La prima prova, da Chiavari a Porto Venere, si è svolta sabato 5 ottobre con mare mosso e vento variabile dai 6 ai 7 nodi, proveniente in partenza da Ovest. In serata in banchina si è svolta la premiazione di giornata, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Porto Venere e dei rappresentanti della Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.

La seconda prova, il ritorno a Chiavari, si è svolta domenica, in una giornata con mare poco mosso calmo e vento molto variabile, in partenza proveniente da Nord-Est, di intensità 10 nodi, poi in calo durante tutta la giornata. Partenza alle ore 8 per entrambe le prove.

In classe ORC si è aggiudicata la vittoria e la Coppa Challenge Dallorso l’imbarcazione Chestress 3, J122 di Giancarlo Ghislanzoni, socio dello Yacht Club Chiavari e dello Yacht Club Italiano, bissando il successo dello scorso anno.

In classe IRC primo posto di Stupeficium di Maria De Leo del Cus Vela Milano. Emotions di Francesco Guerci dello Yacht Club Chiavari ha primeggiato nella classe Crociera.

Clicca qui per consultare la classifica della classe ORC.

Clicca qui per consultare la classifica della classe IRC.

Clicca qui per consultare la classifica della classe Crociera.

Il prossimo appuntamento con le regate dello Yacht Club Chiavari è con la terza tappa del Campionato Vela d’Autunno e della Jeanneau Cup 2019, la regata sociale Open Memorial Romano Caselli, che si terrà sabato 19 ottobre.