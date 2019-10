Recco, via ai lavori per i nuovi allacciamenti del gas metano: tutti i divieti

Recco. Partiranno il 7 ottobre i lavori di scavo per i nuovi allacciamenti alla rete del gas metano. Un intervento che permetterà di estendere la rete di distribuzione e soddisfare le richieste dei cittadini che risiedono in via dell’Alloro. Il cantiere resterà aperto fino al 15 novembre e consentirà alla società che si occupa della distribuzione del gas di completare tutti gli interventi previsti. L’apertura dei nuovi cantieri andrà a incidere sulla circolazione veicolare nelle aree interessate dalle operazioni di scavo e posa in opera delle tubazioni. Questi i provvedimenti adottati dal Comune di Recco:

Divieto permanente di transito veicolare (h 24) dal giorno 7 ottobre e per i successivi dieci giorni lavorativi in via dell’Alloro, dall’intersezione con Salita Faveto all’intersezione con via Don Polleri.

Divieto permanente di transito veicolare (h 24) dal giorno 21 ottobre, e per i successivi dieci giorni lavorativi dal civ. 1 di via dell’Alloro all’intersezione con via Don Polleri

Divieto di transito veicolare dal giorno 4 novembre e per i successivi 10 giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 18 in via Ageno.

“Entro metà novembre i lavori saranno conclusi – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – nel frattempo i cittadini negli orari di apertura del cantiere potranno utilizzare la viabilità alternativa. Intanto abbiamo provveduto a garantire il trasporto scolastico con un’integrazione del servizio scuola bus, affinché nessuno subisca dei disagi”.