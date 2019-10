Recco, lavori in corso sulla rete fognaria: il sopralluogo del sindaco Gandolfo

Recco. E’ stato aperto il cantiere per sostituire un tratto della rete fognaria in centro città. L’intervento, che sta interessando l’area tra via Isonzo, via IV novembre e piazza Nicoloso, risolverà le criticità esistenti in zona.

Secondo il programma messo a punto dagli uffici tecnici, i lavori, a cura di Ireti, si protrarranno fino alla fine del mese.

“E’ un’opera di riqualificazione infrastrutturale necessaria, un impegno che andrà a migliorare un servizio fondamentale come quello fognario rendendolo più efficiente – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – L’intervento di sostituzione delle vecchie tubazioni porterà evidenti benefici ambientali a tutta l’area interessata”.

“L’investimento complessivo per i lavori ammonta a circa 142mila euro – dice l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – i tecnici hanno garantito fin da subito il massimo impegno per contenere i disagi alla viabilità e ai residenti delle zone coinvolte nel cantiere”.