Rapallo, grossa fuga di gas in via Norero: palazzina evacuata per alcune ore

Genova. Mancava poco alle 20 quando una vettura che percorreva via Privata Norero, a Rapallo, ha urtato, strappandolo, il tubo principale di distribuzione del gas del civico 34, provocando così una consistente fuga di gas metano.

I vigili hanno chiuso la circolazione della strada e fatto evacuare in via precauzionale la palazzina per alcune ore.

Nella serata sono proseguite le operazioni di assistenza dei tecnici che hanno provveduto alla riparazione. Sul posto anche i carabinieri.