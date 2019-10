Rally 38° Trofeo Aci Como, Verardo e Rinaldis ai nastri di partenza

Genova. Alberto Verardo e Cristina Rinaldis sono pronti all’appuntamento più importante della loro stagione 2019, ovvero il Rally 38° Trofeo Aci Como, in programma nel fine settimana.

La gara lariana, che quest’anno assegnerà la Supercoppa WRC Italia, vedrà al via la coppia genovese della Lanterna Corse Rally Team, che prenderà parte quindi alla finale del Trofeo Renault Corri con Clio N3, serie che vede attualmente Verardo al secondo posto nella classifica riservata ai piloti della Zona 2 (Liguria e Lombardia). Il Rally Aci Como sarà valido finale per tutte le zone del Trofeo Renault, quindi vedrà al via i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia.

Una sfida avvincente, che non spaventa Verardo, attualmente uno dei migliori interpreti della Clio N3 nella propria zona e commenta così il suo ultimo impegno del 2019: “Sappiamo che sarà una gara difficile, perché la concorrenza sarà agguerrita e numerosa, ma ci piacciono le sfide e non vediamo l’ora di partire per questa lunga ed impegnativa trasferta, dato che dovremmo sacrificare parecchi giorni per poter seguire tutte le fasi della gara. Speriamo di poter concludere in bellezza una stagione positiva e che tutti i nostri sacrifici vengano ripagati“.

Il Trofeo Aci Como partirà nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, per concludersi nella serata di sabato 25, dopo nove prove speciali ed ottantuno chilometri cronometrati.