Raccolta differenziata, nuova maxi multa da mezzo milione dalla Regione al Comune di Genova

Genova. Nella variazione di bilancio del Comune di Genova che approderà martedì in consiglio comunale vengono stanziate le risorse per pagare la maxi multa che la Regione Liguria ha erogato al Comune di Genova per colpa di una raccolta differenziata ben al di sotto di quanto previsto dalla normativa.

La multa è di oltre 488 mila euro ed è riferita al 2018.

“Secondo i dati del Dipartimento Ambiente di Regione Liguria a Genova nel 2018 la frazione di raccolta differenziata è stata del 33,49% contro il 34,22% dell’anno 2017” denuncia il consigliere del Pd Alessandro Terrile.

Una multa analoga era sta erogata nel 2017. “Il problema è che le cose non migliorano neppure per il 2019 – dice Terrile – visto che i primi dati attestano la differenziata intorno al 36%, per cui la multa da mezzo milione di Euro i cittadini genovesi dovranno pagarla anche l’anno prossimo”.