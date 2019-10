Quinto, anziana investita da uno scooter davanti all’oratorio di Sant’Erasmo

Genova. Incidente intorno alle 18 in via Gianelli, a Quinto. Una signora anziana è stata investita da uno scooter all’altezza dell’oratorio di Sant’Erasmo.

Sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. La donna, che stava attraversando la strada, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. In pronto soccorso per accertamenti anche l’uomo alla guida del mezzo a due ruote.

L’esatta dinamica sarà accertata dalla sezione infortunistica della polizia municipale.