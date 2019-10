Quinto, pulito l’alveo del rio San Pietro. L’intervento dei tecnici di Aster

Genova. Proseguono gli interventi di pulizia dei torrenti e dei rivi del territorio cittadino, in previsione delle piogge autunnali.

I tecnici di Aster hanno completato l’intervento di rimozione della vegetazione infestante nell’alveo del rio San Pietro, nel tratto compreso dalla Piazzetta di San Pietro di Quinto a Via Ballari.

Nei prossimi giorni sono previsti nuove operazioni di pulizia, sia nei bacini minori che in quelli maggiori, come Bisagno e Polcevera, dove i lavori sono in corso.