Pulizia di fiumi e spiagge, a Genova doppia iniziativa targata Heineken e Gruppo VeGé

Genova. Marketing e ambientalismo, potrà sembrare un binomio “peloso” ma finché porta risultati… E allora ben vengano le due iniziative lanciate in questi giorni da due marchi piuttosto noti, Heineken e gruppo VeGè.

Ad esempio, i dipendenti del brand della grande distribuzione, in collaborazione con Legambiente, fino al 17 ottobre saranno impegnati nella pulizia straordinaria di 60 spiagge italiane attraverso la rimozione dei rifiuti. Tra queste in Liguria, la spiaggia di Lavagna (la mattina del 4 ottobre) e quella di Voltri (il pomeriggio).



L’iniziativa è rivolta non solo ai dipendenti di Gruppo VéGé ma anche ai cittadini che potranno contribuire a ripulire 60 arenili da tonnellate di rifiuti ed evitare che entrino in mare. All’interno dei punti vendita delle imprese socie del Gruppo, infatti, i clienti saranno invitati a partecipare alla pulizia di una spiaggia sul loro territorio. Tutte le informazioni sul progetto, le tappe, le date e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.ripuliamolespiagge.it.

Anche i dipendenti di Heineken Italia hanno iniziato un tour di pulizia dei rifiuti, ma saranno attivi sui corsi d’acqua. In previsione anche una tappa a Genova.