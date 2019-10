Genova. La partita del 3° turno Veloce-Taggia, terminata 1-0, verrà rigiocata. In sintesi, il giudice sportivo ha accolto il reclamo degli ospiti dato che il direttore di gara ha ammesso l’errore. Il fatto riguarda un calcio di rigore al 25° del secondo tempo, parato dal portiere savonese e poi ribadito in rete dallo stesso giocatore che lo aveva tirato. L’arbitro aveva annullato la rete valida, credendo che il pallone fosse stato respinto dalla traversa e che pertanto l’autore del tiro non potesse toccare il pallone una seconda volta, fischiando subito dopo il secondo tocco del rigorista. Da stabilire la data del recupero.

Andrea Fabris (Praese) è stato squalificato per tre giornate, espulso perché “dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, reagiva colpendolo con un calcio, senza conseguenze lesive”.

Tre turni di squalifica sono stati comminati a Lorenzo Gerbasi (Taggia), espulso perché “senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un calcio da dietro sui polpacci, senza conseguenze lesive”.

Andrea Paroldo (Bragno) e Nicolas Alberto Armango (Loanesi San Francesco) sono stati fermati per due giornate.

Gentian Torra (Bragno), Davide Michero (Ceriale), Michele Schirru (Legino), Cristian Draghici (Serra Riccò) e Marco Zizzi (Via dell’Acciaio) sono stati squalificati per un turno.

Giacinto Zito, dirigente dell’Arenzano, e Davide Costamagna, dirigente della Dianese e Golfo, sono stati inibiti fino al 24 ottobre.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

5 reti: Daddi (Ceriale)

4 reti: Mancini (Arenzano), Rossi (Praese), Akkari, Anselmo (Sestrese), Lobascio (Serra Riccò)

3 reti: Zunino (Bragno), Saporito, F. Baroni (Varazze Don Bosco), Al. Salzone (Ventimiglia)

2 reti: Romeo (Legino), Giguet (Veloce), An. Piombo, Raiola (Celle Ligure), Troiano (Arenzano), Ventre (Ventimiglia), Fantoni (Ceriale), Zito (Camporosso), L. Baroni, Angella (Varazze Don Bosco), Draghici (Serra Riccò), Vejseli (Bragno)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo (Sestrese), Maida (Veloce), Falsini, Orero (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Sofia, Damonte (Celle Ligure), Tagliabue, Gagliardi, Crocilla (Varazze Don Bosco), Rapetto (Bragno), Morando, Forte, Minardi, Perego, M. Raso, Pavone (Praese), Bianchi, Lupi, Angius (Arenzano), Cutellè, Miceli, Tarantola, Cuneo, Gambacorta, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, Ravoncoli (Taggia), Tofanica, Calcopietro, Grifo (Camporosso), Badoino (Ceriale), Scappatura (Ventimiglia), Ferrero, Ennaouy, G. Albanese (Serra Riccò), Avanzi, Core (Legino), Casassa Vigna, Mehmetaj (Dianese e Golfo)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo)