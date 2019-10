Genova. La Lega calcio al momento non ha ancora preso nessuna decisione circa il rinvio o meno del match Sampdoria-Roma previsto domani alle 15 allo stadio di Marassi.

Al momento la protezione civile ha diramato a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani un’allerta arancione che quindi non prevede il rinvio automatico della partita.

Dal Comune di Genova fanno sapere che “La situazione verrà riesaminata nel pomeriggio quando verranno analizzati nuovi bollettini meteo”.

Un’incertezza che potrebbe causare non pochi disagi visto che quasi duemila tifosi romanisti domani si muoveranno all’alba per arrivare a Genova in tempo per la partita con il maltempo che incombe.