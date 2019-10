Genova. Grande prova di forza della Praese, che supera (4-2) il sempre ostico Legino. Le reti decisive portano la firma di Rossi (doppietta), Cisternino Palagano e Morando.

“Abbiamo giocato un’ottima partita, nella quale è emersa per l’ennesima volta la forza del nostro collettivo – afferma mister Fabio Carletti – tutti i giocatori hanno giocato in maniera compatta , si sono sacrificati l’uno per l’altro, molto intelligenti nelle scelte decisive della partita, sapevano di affrontare una formazione molto organizzata da mister Girgenti, siamo contenti per il risultato”.

“Non guardiamo la classifica (ndr, in piena zona play off), giochiamo partita dopo partita – conclude Carletti – consapevoli di essere una matricola con dei valori, puntando sempre su quello che deve essere la nostra forza… l’unione, il gruppo e il collettivo”.