Porto e sicurezza, in caso di allerta rossa lavoratori in sciopero

Genova. In data odierna si è tenuta la riunione dei RLS della Filt-Cgil del porto di Genova. La discussione ha affrontato diverse problematiche specifiche dei singoli terminal e di altre che hanno un interesse per tutti i lavoratori che operano nel porto.

Si è svolta una discussione approfondita sulla questione delle allerta meteo. Su questo tema “si ritiene positiva, come primo passo, l’approvazione da parte del Comitato igiene e sicurezza del porto di Genova delle linee di indirizzo per le condizioni meteo avverse in ambito portuale”, dichiarano i sindacati attraverso una nota stampa.

“Si ribadisce che, come già espresso e concordato con Fit-Cisl e Uiltrasporti, sino a quando non verranno affrontate le tematiche di cui sopra, in caso di “allerta rossa” verrà dichiarato lo sciopero”