Porto antico, i vigili genovesi diventano sirene e pirati per i bimbi del Gaslini

Genova. Si sono trasformati per un pomeriggio in sirene e pirati a bordo del Galeone del Porto antico i vigili genovesi che attraverso la società di mutuo soccorso della polizia municipale anche quest’anno hanno messo in scena uno spettacolo benefico dedicato ai bimbi del Gaslini.

A bordo di Neptune i piccoli pazienti oncologici vengono ospitati dal comandante Jedda Faiçal per un pomeriggio di emozioni e risate.

Nel corso del pomeriggio anche musica e uno spettacolo di magia