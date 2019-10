Pontedecimo, dalla massicciata ferroviaria agli alberi di via Gallino: via agli interventi di pulizia

Genova. Diversi lavori di pulizia, potatura e sfrondatura della vegetazione partiranno a novembre nel quartiere di Pontedecimo. Anzitutto Ferrovie, sollecitata dal municipio dopo numerose segnalazioni dei residenti pulirà tramite la ditta Rastrello tutta l’altra della massicciata ferroviaria in via Anfossi.

Sempre a novembre in via Gallino partiranno una serie di lavori di pulizia da parte dei privati proprietari dei terreni in via Gallino al confine con il Comune di Mignanego delle alberature che si allungano fin sulla strada. La potatura degli alberi avverrà con la collaborazione del municipio e della polizia locale. “Si tratta di interventi importanti – spiega il presidente Federico Romeo – soprattutto perché le foglie degli alberi che danno sulla strada otturano le caditoie creando allagamenti pericolosi in caso di forti piogge come si è visto anche nelle ultime allerte”.

Il municipio invece la prossima settimana avvierà i lavori di pulizia dei cortili e degli spazi antistanti le scuole della vallata, mentre vanno avanti sempre in tutto il municipio i lavori della seconda fase di sfalcio delle strade: “A differenza del primo sfalcio di quest’estate – spiega Romeo – che non era stato particolarmente soddisfacente, le nuove ditte incaricate da Aster stanno facendo un buon lavoro, per cui siamo soddisfatti”.

(foto credits: Gialuigi Timossi, pubblicata sul gruppo Pontedecimo)