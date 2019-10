Ponte per Genova, il primo impalcato è a forma di nave: completata installazione carter

Genova. Sono stati portati tutti in quota i sei carter laterali della prima campata del nuovo Viadotto Polcevera. Le sei “ali” laterali misurano ognuna circa 10 metri x 15 e pesano circa 22 tonnellate l’una. Adesso il primo impalcato, l’unico a essere montato – tra le pile 5 e 6 – ha la caratteristica forma di nave.

In base all’agenda di cantiere, questa settimana, non saranno innalzati altri impalcati. Il sindaco e commissario Marco Bucci ha però stabilito una deadline stringente ai costruttori: il 20 novembre gli impalcati in quota dovranno essere tre.

Come è possibile se in un oltre un mese ne è stato montato solo uno? Dal cantiere spiegano che le operazioni saranno velocizzate sia grazie all’ausilio di nuove gru sia assemblando i carter a terra.