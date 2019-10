Ponte Morandi, il giovane fratello di una vittima incontra il capo della protezione civile Borrelli

Genova. Una sciarpa gialla, quella della campagna “io non rischio” della Protezione Civile è una promessa “ci vediamo a Roma”. Sono stati questi i momenti simbolici dell’incontro tra il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e Michele Matti Altadonna, fratello sedicenne di Luigi, che ha perso la vita nel crollo di ponte Morandi, che ha scelto di entrare a far parte come volontario della Protezione Civile.

Il ragazzo, che era accompagnato dalla famiglia, ha scelto infatti di iniziare un percorso nella Croce Azzurra di Fegino.

“È stata una decisione quasi dovuta perché in quella situazione quelli che ci davano speranza erano i soccorritori, e quindi ho deciso di entrare in una pubblica assistenza e, tra i miei colleghi, ho trovato proprio quelli che hanno trasportato mio fratello. Alla fine questa è diventata una seconda famiglia. Abbiamo tutti lo stesso amore per il nostro lavoro, per questo ideale e questa è una cosa fantastica”.