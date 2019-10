Ponte di Cornigliano, ripristinato il semaforo abbattuto da trasporto eccezionale

Genova. I tecnici di Aster hanno terminato l’intervento di ripristino dell’impianto semaforico abbattuto per errore tre giorni fa durante il trasporto delle parti del nuovo ponte al cantiere sul Polcevera.

A provocare l’incidente è stato uno dei veicoli che trasportano i maxi conci di acciaio per la costruzione del nuovo viadotto. Il mezzo, scortato come di consueto, stava procedendo in via Pieragostini in direzione di piazza Vittorio Veneto e via Fillak quando, probabilmente per un errore di manovra, il rimorchio ha scontrato il semaforo facendolo piombare sulla carreggiata.

Il semaforo distrutto nella manovra è tornato quindi ad essere operativo sul ponte di Cornigliano fondamentale arteria viaria da e verso il ponente genovese.