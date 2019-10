Pierre Pellegrini, primo atleta dello Sporting Club Quinto nella Nazionale maggiore

Genova. Pierre Pellegrini scrive la storia: il portiere, al suo terzo anno con la calottina biancorossa, è il primo atleta dello Sporting Club Quinto ad essere convocato con la Nazionale maggiore.

L’occasione è stata data dal primo collegiale del Settebello campione del mondo che si è radunato a Verona, presso il Centro Federale di alta specializzazione Alberto Castagnetti, dal 10 al 12 ottobre. Il tecnico Sandro Campagna ha inserito, nell’elenco dei convocati, anche Pellegrini.

“Una grande soddisfazione – commenta il presidente del club Giorgio Giorgi – per Pierre, che si vede ripagato dei tanti sacrifici che fa ogni giorno, e anche per la nostra società, che ha creduto in lui sin dal momento in cui, giovanissimo, gli ha affidato da titolare la porta della più competitiva formazione di Serie A2, venendo sempre ripagata della fiducia. In bocca al lupo a lui per questa nuova avventura e speriamo sia d’auspicio per altri biancorossi in Nazionale”.

L’elenco completo dei convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Niccolò Figari (AN Brescia), Michael Bodegas (Barceloneta), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Vincenzo Dolce, Gian Marco Nicosia (Sport Management), Pierre Pellegrini (Iren Genova Quinto), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Gonzalo Echenique, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto (Pro Recco).

Lo staff è composto dal commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente Amedeo Pomilio, il team manager Alessandro Duspiva, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il fisioterapista Luca Mamprin e il video analista Francesco Scannicchio.