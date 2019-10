Genova. Dopo un percorso lungo anni, ma soprattutto dopo il dramma dell’alluvione del 2011, finalmente piazza Adriatico può tornare a guardare il futuro con speranza e qualche certezza in più.

Nel piano triennale dei lavori pubblici, infatti, Comune di Genova ha inserito 500 mila euro per la totale riqualificazione della zona: un finanziamento che si aggiunge ai 112 mila euro “risparmiati” dagli oneri urbanistici dell’operazione “Bricoman”, arrivando ad una cifra che “permette di sognare in grande”.

A dirlo Fabrizio Spiniello, coordinatore dell’associazione “Amici di Ponte Carrega”, da anni impegnata sul territorio per provare a far rinascere il quartiere: “Sì perché questo percorso è iniziato appunto nel 2011, quando l’acqua ha invaso i primi piani di tutti i palazzi, una tragedia che ha fatto diventare piazza Adriatico un quartiere dormitorio”.

Quegli spazi devastati dall’acqua sono ora di proprietà del comune e sono uno dei fulcri del nuovo progetto: “L’idea è quella di ristrutturarli, farli tornare agibili e metterli a disposizione delle associazioni della zona ma anche di tutta la Val Bisagno – spiega il presidente di Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – per dare nuova vita al tutta la zona, facendola diventare un polo attrattivo per l’associazionismo e quindi per le persone”.

Ma non solo: il progetto, costruito attraverso un percorso dal basso, attraverso l’ascolto e il confronto con i cittadini, “prevede la riqualificazione della piazza centrale, oggi ridotta a parcheggio, in un grande spazio pedonale – spiega Spiniello – con nuova pavimentazione, nuovi arredi urbani, affiancato al campo sportivo oggi presente, che sarà sistemato”.

Le linee guida del progetto oggi sono in mano ai funzionari del comune, che stanno elaborando le modalità di intervento e curando la realizzazione del progetto esecutivo, che “sarà nuovamente condiviso con la popolazione”, assicura D’Avolio. Tempistiche? Prima devono essere terminati i lavori per la messa in sicurezza del rio Torre: nei prossimi giorni terminerà il cantiere su lungo Bisagno, che era il primo lotto, per poi passare ai lavori alla tombinatura, intervenendo su passo Ponte Carrega.

“Un grande risultato, per il territorio un quartiere che ha sempre subito tanto – sottolinea Spiniello – tra disastri e progetto calati dall’alto come quello di Bricoman, che fu veramente una grande occasione persa, per un mostro urbanistico che non ha portato nulla al territorio, anzi…”. Ma oggi si guarda al futuro, oggi si pensa ad aprire piazze per riempirle di persone.