Genova. Secondo appuntamento di stagione per le ginnaste della Pgs Auxilium: nel weekend appena trascorso a Genova Sant’Eusebio è incominciato il campionato individuale del settore Gold che ha visto scendere in pedana numerose ginnaste liguri.

Apre la giornata di gare il campionato individuale di specialità ed è nella categoria Junior che arrivano subito le prime conquiste. Le neo specialiste Caterina Buttà (classe 2005), Elena Giorgini (classe 2004) ed Arianna Marchese (classe 2005) ottengono rispettivamente la medaglia d’oro alla palla con uno splendido 14.400 e d’argento al nastro, il secondo posto al cerchio e il primo alle clavette, il secondo e terzo gradino del podio con il cerchio e la palla. Nonostante fosse per loro la prima gara ufficiale si fanno trovare pronte e competitive.

Prosegue la giornata con il campionato individuale Allieve, Junior e Senior. Tra le A1, classe 2010, emerge Beatrice Lanini, per lei un meritato secondo posto alla sua prima esperienza in campo Gold e soprattutto alla sua prima gara con tre attrezzi, corpo libero fune e palla.

La gara prosegue con le A2 in cui l’Auxilium presenta ben quattro ginnaste: Emma Bressanelli (proveniente dalla ginnastica Nemesi di Brescia) strabilia pubblico e giuria e ottiene l’oro in una gara quasi senza rivali; dopo di lei quinta Caterina Gabriele che conduce nel complesso una buona gara, settima e ottava rispettivamente Viola Madonia ed Elena Motosso, tutte alla prima entrata in un campionato così importante, con qualche errore comunque ben figurano in una categoria molto numerosa.

Continuano i successi con le Allieve A4 dove le splendide Alice Taglietti, Alice Bressanelli (entrambe ginnastica Nemesi) e Selene De Vito occupano il podio rispettivamente al primo, secondo e terzo gradino.

Concludono la giornata le più grandi, Giada Scognamillo e Ilaria Puglia, uniche e vincitrici al primo posto rispettivamente nella categoria Junior 3 e nella categoria Senior. Presente ad esibirsi fuori gara anche Giulia Segatori che si sta preparando per affrontare la prossima prova regionale.

“C’è ancora molto da migliorare e perfezionare ma questo è decisamente un buon inizio!” fa sapere lo staff tecnico dell’Auxilium.

Prossimo appuntamento per le ginnaste di specialità sabato 12 ottobre e per le individualiste domenica 20 ottobre per la seconda prova regionale.