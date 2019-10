Genova. Sarà uno dei primi in città dotato di un nuovo sistema di timer, per indicare quanto tempo manca per lo scattare della luce successiva.

Questo è il nuovo semaforo di via Reggio, a Pegli, la cui installazione è stata ultimata in queste ore: l’impianto è stato posizionato dalla civica amministrazione a seguito delle decennali richieste della cittadinanza, come soluzione alla pericolosità della strada prossima al casello autostradale, utilizzata anche da tanti mezzi pesanti.

La novità dell’impianto, novità per Genova, è che l’alternarsi delle luci sarà accompagnato dal timer con il conto alla rovescia per permettere ai pedoni di sapere la durata della segnalazione. Un modo per non rischiare di trovarsi in mezzo alla strada tra camion e macchine. Un piccolo passo per l’umanità, un grande passo per la Superba.