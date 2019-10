Pegli, bus rotto rimosso a spinta. L’intervento ‘muscolare’ della Polizia Locale

Genova. Quando il gioco si fa duro… potrebbe iniziare così il racconto della tragicomica situazione che si è verificata in tarda mattinata a Pegli, quando un bus si è guastato il mezzo alla strada, e la rimozione è stata fatta ‘a mano’.

Sì, perchè il mezzo, un vecchio Breda Menarinibus che ha visto più chilometri che Cristoforo Colombo, si è ‘piantato in mezzo alla strada’, il lungomare di Pegli, creando un blocco ‘mortale’ per la delicata viabilità della zona.

E allora, senza aspettare i mezzi di soccorso, e per evitare l’esplosione del caos viario, un agente della municipale, insieme ad un dipendente Amt, ha deciso per l’intervento ‘muscolare’, spostando a braccia il mezzo. Un sacrifico che ha salvato centinaia di automobilisti da interminabili code, ma che non può nascondere che, al di là della volontà di uomini e donne delle partecipate genovesi, esiste oggi un problema legato alla sicurezza dei mezzi pubblici.

La foto è stata pubblicata dall’utente facebook Nonno Fabry due, sulla pagina “sei di Pegli se…” con il laconico commento “siamo alla frutta”. Forse potremmo anche dire all’ammazza caffè.