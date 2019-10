Genova. Il torrente Varenna è per ora sotto controllo ma il mare ingrossato dal vento di scirocco, che non riesce a risalire il torrente, ha allagato il molo Archetti a Pegli.

Ovviamente a causa del maltempo la navebus non è in funzione ma l’acqua ha lambito il parcheggio trasformandolo in un lago.

Foto 3 di 3





La situazione potrebbe peggiorare nel pomeriggio con un aumento del vento e nuove piogge attese con un picco intorno alle 17 su tutta la città.

(foto di Gianna Opisso)