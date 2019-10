“Pazienza, comprensione e complicità”, le coppie d’oro genovesi svelano il segreto dell’amore senza fine

Genova. “Molta pazienza, comprensione, complicità e, ovviamente, amore”. Filippo e Carlotta, sposati da 61 anni “Ma se contiamo il fidanzamento – precisa lui – e corteggiamento sono 64”, spiegano così la ricetta per riuscire a stare così tanto insieme.

La loro, infatti, ė una delle coppie “record” tra quelle che hanno partecipato a “50 anni insieme” l’iniziativa organizzata dal Comune di Genova, per festeggiare le quasi 1800 coppie che hanno raggiunto l’invidiabile traguardo dei dei cinquant’anni di matrimonio. Un segnale che l’amministrazione comunale ha voluta dare a questi cittadini.

“Bisogna essere bravi per riuscire a tenere insieme qualcosa – ha ricordato il vice sindaco Stefano Balleari – perché a volte è più facile mandare tutto all’aria, ma queste persone sono riuscite a ottenere un grande risultato, quello di una vita insieme”. Per loro, quindi, una giornata di festa, iniziata con la messa in cattedrale e proseguita al Carlo Felice.

A salutarli il sindaco di Genova Marco Bucci che ha anche ricordato con orgoglio risultati che la città sta ottenendo, dalla finale dell’Ocean Race alla fresca designazione di capitale dello Sport nel 2024 e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Una giornata che ha valore personale ma anche collettivo – ha ricordato – perché sono un esempio di quella formidabile rete di comunità, presente nel nostro paese, che ci consente di tenere insieme il nostro tessuto sociale”.