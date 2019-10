Genova. La passerella pedonale di via Sartorio, in corso Europa, è in condizioni di efficienza statica. A dirlo l’amministrazione comunale, che in risposta “alle segnalazioni ricevute ieri” ha disposto una mediata verifica sul posto.

Ieri Genova24 aveva fatto un sopralluogo sulla struttura pedonale che scavalca corso Europa in zona Quarto, trovando, come documentato dalle fotografie, quelli che sembravano allarmanti segni di ammaloramento.

di 22 Galleria fotografica Passerella via Sartorio









“Per questo viadotto pedonale già oggetto di costanti controlli e monitoraggi al pari dei manufatti laterali deformatisi nel corso degli anni, sono stati previsti interventi di conservazione che saranno inseriti in uno degli Accordi Quadro stradali in corso – specifica la nota – tra questi la manutenzione straordinaria del copriferro e il ripristino del ferro nella trave che risulta danneggiata da un urto”

«Appena ricevuta ieri mattina la segnalazione da parte dei cittadini – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Pietro Piciocchi – ho immediatamente disposto un’accurata ispezione che si è svolta nella mattinata di oggi e dalla quale è risultato che la passerella è in condizioni di efficienza statica. Quanto da noi attivato per la passerella pedonale di via Sartorio rappresenta il modo più efficace per garantire la sicurezza ed eliminare eventuali elementi di preoccupazione come quelli, nello specifico, relativi alla presenza di fessure che in realtà altro non sono che normali giunti di dilatazione della struttura. Monitorare costantemente il nostro territorio, intervenendo con la massima sollecitudine anche quando riceviamo segnalazioni, è parte fondamentale delle nostre azioni».