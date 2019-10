Genova. Doveva iniziare con un successo e così è stato. Il Park Tennis Club Genova batte 4-2 Massa Lombarda e si porta a casa i primi 3 sofferti punti del campionato nazionale di Serie A1 2019.

La mattinata in casa Park è filata via liscia. Lorenzo Musetti, sotto gli occhi interessati del capitano del Genoa Mimmo Criscito, ha concesso un solo game a Rottoli (60 61) e lo stesso ha fatto Luca Prevosto (al settimo anno in gialloblù) contro Cinotti. Andrea Basso, al rientro dall’infortunio al braccio destro, si è scrollato di dosso velocemente la polvere e si è sbarazzato di De Bernardis (63 63).

I ravennati però sono riusciti a reagire, grazie a Julian Ocleppo, 266 del ranking mondiale Atp, che ha prevalso dopo tre tirati set su Andrea Arnaboldi (63 36 61). A complicare i piani gialloblù l’inattesa sconfitta in doppio di Musetti e Ceppellini contro De Bernardis e Bilardo (36 64 76), che ha portato Massa Lombarda sul 3-2.

A fare la differenza però l’esperienza di Arnaboldi e ancora di un super Basso, che hanno regalato agli oltre trecento sostenitori presenti al Park la vittoria decisiva per l’esito finale della giornata, prevalendo su Ocleppo e Rottoli con un doppio 64.

Il Park dunque batte 4-2 Massa Lombarda e si prepara alla prima trasferta della stagione: domenica 20 ottobre sarà di scena a Bari contro l’Angiulli.

Paolo Givri, presidente del Park, commenta così: “Abbiamo iniziato questa Serie A con il piede giusto ma la scalata è ancora lunghissima, la vittoria di oggi ci deve essere di insegnamento: il nostro girone è tosto, tostissimo! Tutte le avversarie sono di livello, per fortuna possiamo contare su un gruppo forte e particolarmente coeso”.

I risultati della prima giornata del girone 3.

New Tennis Torre del Greco – SG Angiulli Bari 4-2

Antonio Mastrelia (T) b. Benito Masacri (A) 61 62

Gennaro Orazzo (T) b. Luca Narcisi (A) 62 64

Sergio Gutierrez Ferrol (T) b. Andrea Pellegrino (A) 75 67(4) 64

Nino Serdarusic (A) b. Gian Marco Moroni (T) 46 75 63

Gian Marco Moroni/Antonio Mastrleia (T) b. Luca Narcisi/Domenico D’Alena (A) 64 62

Benito Massacri/Nino Serdarusic (A) b. Sergio Gutierrez Ferrol/Filippo Palumbo (T) 67(2) 75 10-8

Giudice arbitro: Giuliano Boggiali; arbitri: Alfonso Fratta, Francesco Totaro, Giuseppe Cardillo

Park Tennis Club Genova – CTD Massa Lombarda 4-2

Luca Prevosto (G) b. Marco Cinotti (M) 60 61

Lorenzo Musetti (G) b. Lorenzo Rottoli (M) 60 61

Andrea Basso (G) b. Alessio De Bernardis (M) 63 63

Julian Ocleppo (M) b. Andrea Arnaboldi (G) 63 36 61

Jacopo Bilardo/Alessio De Bernardis (M) b. Lorenzo Musetti/Alessandro Ceppellini (G) 36 64 10-6

Andrea Arnabooldi/Andrea Basso (G) b. Julian Ocleppo/Lorenzo Rottoli (M) 64 64

Giudice arbitro: Antonella Finazzi; arbitri: Daniel Esposito, Andrea Benvenuto, Paolo Greco

La classifica:

3 (1) Park Tennis Club Genova

3 (1) New Tennis Torre del Greco

0 (1) SG Angiulli Bari

0 (1) CTD Massa Lombarda