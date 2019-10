Parco del Ponte, sotto il viadotto anche la rimessa Amt di via Reti. La proposta di Renato Falcidia

Genova. Il dibattito sulla gestione degli spazi sotto il nuovo viadotto del Polcevera si arricchisce di nuove proposte: delocalizzare la rimessa Amt, oggi in via Rieti, e pensare un presidio delle forze dell’ordine fisso.

A metterle sul tavolo Renato Falcidia, presidente del Municipio II Centro-Ovest, che da il suo contributo “facendo alcune valutazioni e portando alcune idee concrete per il territorio al progetto del nuovo parco urbano”.

La prima, in realtà, è un sogno di lunga data per la delegazione di Sampierdarena: la delocalizzazione della rimessa Amt di via Reti, infatti, puntualmente torna nella agenda della politica per liberare una zona cruciale per la logistica della “città nella città” che è il popoloso quartiere del primissimo ponente genovese: “lo spostamento dell’attuale deposito in prossimità o all’interno dell’area del sottoponte, in una posizione strategica, potrebbe servire sia la Valpolcevera bassa che quella alta. L’attuale area occupata potrebbe diventare un parcheggio a disposizione dei cittadini e dei commercianti o, in alternativa, un parcheggio di interscambio con la stazione di Sampierdarena”.

Ma non solo, secondo Falcidia, nel progetto attuale ci sono due vulnus: “all’interno del progetto di riqualificazione non è stato valutato l’inserimento di un presidio di sicurezza. Ritengo che sia necessario avere un distaccamento fisso della polizia locale, dei carabinieri o della polizia di Stato, che possa fare da sentinella in tutto il parco e avere, quindi, un controllo costante che faccia da deterrente a eventuali episodi di degrado”.

Il presidente del municipio affronta anche l’argomento delle manutenzioni, soprattutto per quello che riguarda le piante: “Considerando l’enorme quantità di alberi che verranno piantumati, ritengo necessario avere una strategia razionale e funzionale di quelle che saranno le reali necessità manutentive, pensando a delle soluzioni che non abbiano necessità di una manutenzione eccessiva. Avere tanti alberi costosi e non riuscire a mantenerli, si tradurrebbe in un dispendio inutile di risorse, per questo è necessario passare dal piano progettuale a delle soluzioni reali”.

Queste proposte, secondo quanto scritto nel comunicato stampa “verranno discusse in una commissione pubblica per dare lo spazio a tutto il consiglio e ai cittadini di esprimersi”.