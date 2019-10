Pallavolo, al via la nuova stagione della Normac AVB

Genova. Sabato 28 settembre al palazzetto dello sport Lino Maragliano di Genova Prato la Normac AVB Volley Genova ha presentato tutte le formazioni che nella prossima stagione agonistica 2019/20 difenderanno i colori della società della Val Bisagno nei diversi campionati.

Dalla prima squadra che giocherà nel campionato regionale di Serie C fino alle giovanissime dell’Under 12, tutte hanno già iniziato gli allenamenti sotto l’attenta guida dei tecnici della società.

La prima squadra, che si è profondamente rinnovata con molte nuove giocatrici e qualche felice ritorno, ha confermato alla guida il tecnico Paolo Repetto. Le formazioni giovanili hanno l’obiettivo di migliorare ancora le buone prove offerte nella scorsa stagione.

Il presidente Carlo Mangiapane, alla vigilia di questa nuova stagione, si dice fiducioso e soddisfatto del lavoro fin qui svolto da tutto lo staff dirigenziale e tecnico e pone l’accento sull’armonia e sulla piena collaborazione di tutti, ognuno impegnato nei propri ambiti di competenza. “L’obiettivo – afferma il presidente Mangiapane – è quello di ritornare a competere nel campionato nazionale di Serie B2, dove siamo stati protagonisti per undici anni consecutivi. Stiamo lavorando per fare sempre meglio anche se, oggettivamente, tutto questo è sempre più impegnativo. Continueremo a seguire le giovani che sono il nostro futuro, collaborando a stretto contatto con le famiglie e attenti ai problemi scolastici“.

La presidente del Comitato regionale Anna Del Vigo ha ricordato come abbia contribuito a far nascere questa società negli anni ’80 e di come la Federazione abbia bisogno di queste società che operano con entusiasmo e voglia di crescere.

Presente anche Fabrizio Fossati, presidente del Volley Genova VGP, in vista di una futura collaborazione tra le due storiche società del volley ligure.