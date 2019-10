Ordinanza “antivespe”, si inizia il 4 novembre. Garassino: “Vigili in campo per informare”

Genova. Un “monitoraggio attento” più per informare che per reprimere. L’assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Stefano Garassino, spiega così l’attività che sarà svolta dalla Polizia Locale n occasione dell’entrata in vigore dell’ordinanza “antivespe” che, dal 4 novembre, limiterà il transito dei mezzi più inquinanti, tra i quali le vespe in una vasta area del centro cittadino.

Un provvedimento che riguarda le auto a benzina euro 1, le diesel euro 2, e le moto e scooter euro 1 che, dal un’edizione al venerdì, tra le 7 e le 19, per un totale di quasi 60 mila veicoli dei quali la metà sono vespe, vecchi scooter e moto, circa un quarto di tutto il parco a due ruote circolante in città.

Forte, quindi, l’impegno della Polizia Locale che posizionerà pattuglie nelle zone strategiche della città. “Come ogni volta che ci sono ordinanza di questo tipo – spiega – si cerca di monitorare attentamente la situazione. Anche perché il ruolo della Polizia Locale, in questo caso, è fondamentale anche per aiutare chi non ha letto bene l’ordinanza e non ne conosce i termini.

La tendenza, comunque, almeno all’inizio, è quella di una leggera tolleranza, necessaria ad abituare i cittadini alle nuove norme, an he perché le sanzioni sono particolarmente pesanti e vanno da un minimo di 84 euro a un assieme di 658. “i primi giorni, però, serviranno sopratutto per far conoscere le nuove regole – conclude Garassino – e informare i cittadini al meglio”.