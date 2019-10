Nuovo ponte, trasporti eccezionali solo venerdì intanto al cantiere si assemblano gli impalcati

Genova. Contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi, non si terranno i trasporti eccezionali (trasporto di casseri dal cantiere ponente al cantiere levante) inizialmente previsti per domani, martedi 14 ottobre, e per giovedì 17 ottobre. Si è deciso di trasportare pezzi più piccoli del previsto.

Inoltre, si segnala che il trasporto eccezionale di venerdì 18 ottobre sarà diretto a Levante (e non a Ponente, come pianificato in un primo momento), per esigenze di cantiere.

Per tanto, sarà in vigore il DIVIETO DI SOSTA SU VIA RETI E VIA FILLAK DALLE ORE 19.00 DEL 14 OTTOBRE fino alla mattina del 15 ottobre e DALLE ORE 19.00 DEL 18 OTTOBRE, fino alla mattina del 19 ottobre.

Intanto in cantiere si sta lavorando da giorni all’assemblaggio delle campate già a disposizione. Dopo il varo in quota dell’impalcato tra le pile 5 e 6, si procede a montare le travi 4-5 4 8-9, a ponente, 14-15 e 15-16 a levante.

Il sindaco e commissario Marco Bucci ha dichiarato che nella seconda metà di ottobre, ossia da oggi alla fine del mese, si dovrà far salire anche il secondo impalcato.