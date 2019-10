Genova. Il grande giorno è arrivato: dalle ceneri di quello che era il tracciato di Ponte Morandi, dopo un anno e quasi due mesi, il nuovo ponte inizia a prendere la forma riconoscibile, con il primo pezzo di impalcato che sarà fissato alle pile.

Per l’occasione predisposta la cerimonia, con un parterre di nomi illustri tra le più alte cariche dello stato e personalità. A Genova anche il premier Giuseppe Conte e la ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli. Attesissimo Renzo Piano, al cui disegno si ispira il futuro ponte per Genova: “Questo non è un varo come tutti gli altri, questo è un varo speciale – ha detto arrivando questa mattina al cantiere nel giorno del varo del primo impalcato – questo momento è speciale anche perché non è una posa della prima pietra, è un avaro come si fa per le navi”.

L’elemento d’acciaio lungo 50 metri e pesante 480 tonnellate che costituisce la prima delle 19 campate che comporranno l’opera è stato issato questa mattina a circa 50 metri di altezza fra la pila 5 e la pila 6. Due gruppi di carrelloni semoventi (SPMT) hanno trasportato la struttura in acciaio dalla zona dove è stata preassiemata fino alla zona di varo. L’elevazione del primo tratto d’impalcato è stata effettuata da 2 gru tralicciate cingolate della portata di 650 tonnellate che hanno operato in tandem prendendo in carico la struttura e sollevandola in quota

L’atmosfera nel cantiere è quella della festa: oggi in qualche modo si celebra un passaggio importante per quello che per molti è una rinascita della città, un segno di resilienza e capacità di gestione dell’emergenza. Ma non tutti sono d’accordo, optando un profilo più sobrio, e più adatto forse al momento sicuramente lieto ma che non può prescindere dal ricordo della tragedia. Per questo motivo durante la cerimonia è stata fatta togliere la musica che era stata messa filodiffusione nell’aria cantiere. Si è optato per un più rispettoso silenzio: i soli suoni uditi ora sono quelli delle macchine da cantiere.

“Lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette, le cose vanno avanti secondo i programmi e di questo sono assolutamente contento. La città sta rispondendo benissimo, siamo esattamente sul percorso indicato e che sta dando i suoi frutti”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci arrivato al cantiere dove questa mattina verrà innalzato il primo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova.

“Voglio ringraziare e lo farò anche nel discorso ufficiale quelli che vivono intorno al ponte che maggiormente soffrono i disagi per questa costruzione – ha aggiunto Bucci – che ovviamente deve essere fatta il più in fretta possibile. Siamo contenti di avere qui i più alti rappresentanti del governo.

Il sindaco indossava la cravatta delle grandi occasioni con inciso “Femmo torna Zena superba”, e non ha mancato l’occasione per sfoderare il cavallo di battaglia della giunta in carica: “se lo avete notato questa è la cravatta che metto sempre nei momenti importanti anche perche vuole mandare un messaggio chiaro cioè che Genova aspira a diventare una delle città più importanti in Europa”.

Presente anche il governatore di Regione Liguria: ““Questo è un giorno importante, come ce ne sono stati altri, ma credo che sia un atto di rispetto oggi essere qui per questa cerimonia anche per ricordare le persone che non ci sono più e per dimostrare che la politica puó rispettare le promesse e in questa città e in questa regione lo sta facendo”, ha commentato.

“Noi cercheremo di rispettare i tempi. Ricordo a tutti che i tempi iniziali erano 12 mesi dopo la demolizione. La demolizione è finita a giugno, ma i mattoni sono ancora qua. Noi c’eravamo messi prima a lavorare – ha ricordato Giuseppe Bono, ad di Fincantieri – Tutte le aziende erano state mobilitate, credo che ce la faremo se non ci saranno altri intoppi. Chiamiamolo “il ponte”, verrà fuori un’opera veramente bella anche dal punto di vista architettonico. È un simbolo e, se lo facciamo nei tempi che ci siamo prefissi, credo che sarà un esempio per il paese, per un’Italia che quando vuole, certi obiettivi li raggiunge”.

Arrivate la autorità, compreso il premier e il ministro, alle 10,11, scandito dal suono della sirena, è iniziato il varo in quota, e con esso la cerimonia ufficiale, con le orazioni degli intervenuti.

“Questo ponte Non è solo il ricordo di una grande tragedia ma anche la certezza che quando stiamo tutti insieme diamo un segnale che noi in Italia riusciamo a fare le cose giuste nei tempi giusti”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci subito prima di premere il pulsante che dà il via al varo del primo impalcato del nuovo ponte do Genova. “ e’ Un ponte che riguarda Il dna dei genovesi, che ha un impalcato forte come l’acciaio e che somiglia una nave e per i genovesi andare per mare significa dare ricchezza alla nostra città. Poi ci sono le pile che vanno su una dopo l’altra ‘cianin cianin’ come diciamo a Genova “ ha aggiunto Bucci che con voce commossa ha voluto ringraziare “con nel cuore il ricordo delle 43 vittime

chi ha demolito il ponte, chi lo ha costruendo e tutti i cittadini genovesi che vivono intorno al ponte, che soffrono un disagio per cantiere che non si ferma mai e che tra qualche mese riunirà le due valli”.

“Costruire è un gesto collettivo, nel costruire nasce la solidarietà, costruire è un gesto di speranza, di fiducia, di pace” ha detto Renzo Piano, che aggiunge: “Nella mia carriera ho imparato che in Giappone, per tradizione, gli architetti non parlano molto ma dicono agli operai ‘lavorate in sicurezza’. Ecco, noi progettisti abbiamo fatto il nostro lavoro tranquilli seduti a un tavolo, voi – rivolto alle centinaia di operai e tecnici – siete degli acrobati, state facendo qualcosa di straordinario, state varando un ponte in aria, quindi mi raccomando, lavorate in sicurezza”.

Il concetto della sicurezza sul lavoro è stato ribadito anche dall’ad di Fincantieri Giuseppe Bono. “Noi faremo questo ponte, in sicurezza, e lo faremo in sette mesi, è qualcosa che va raccontato in giro per il mondo”.

“Il messaggio più importante che viene da Genova è che siamo capaci a fare le cose, i ponti, le metropolitane, le dighe, oggi questo ponte è il più bell’esempio del fatto che se collaboriamo possiamo fare le cose”, ha detto Pietro Salini, ad di Salini Impregilo.

Toti sottolinea: “Oggi siamo qua per il rispetto nei confronti delle 43 vittime del ponte e per rispetto dei cittadini a cui abbiamo fatto promesse. L’impalcato che sale dimostra che questo Stato puó ricostruire un ponte che crolla e puó farlo bene e i tanti ragazzi con i caschetti e i giubbotti – afferma, riferendosi ai lavoratori – con i loro tanti volti diversi, tanti dialetti diversi, sono la dimostrazione che l’Italia è una e grande e sa fare grandi cose se unisce le sue forze”.

“Simbolo di rinascita, di una collaborazione sinergica, quando si dà possibilità alle eccellenze di lavorare insieme, si possono fare grandi cose. Dobbiamo essere tutti orgogliosi per ciascuna piccola parte che costituisce il tutto”. Così il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha ringraziato Renzo Piano, gli ingegneri e gli architetti e le maestranze che “lavorano con abnegazioni e turni continui”. Ma, dice Conte, “non possiamo dimenticare le 43 vittime, il cui ricordo è incorporato in questo progetto, e l’impegno del governo è di fare sì che la manutenzione e la sicurezza delle l’infrastrutture è un imperativo morale e categorico”. Infine, “un saluto ai genovesi, ai parenti delle vittime, agli sfollati, Genova ci sta dando una grande lezione di luce e rinascita, io continueró a tornare sino a quando non avremo completato questo progetto di rinascita”