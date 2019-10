Genova. Sono arrivate nel pomeriggio nel cantiere del nuovo ponte sul Polcevera, lato Ponente, le prime parti delle tre mega gru che saranno utilizzate per il varo in quota delle campate da 100 metri. Il carico eccezionale è partito dall’Olanda ed è sbarcato al terminal San Giorgio di Sampierdarena.

Si tratta di maxi gru modello Terex CC 6800, tra le più grandi in Europa. A noleggiarle è stata la ditta Fagioli. Possono raggiungere l’altezza di 130 metri da terra e sollevare fino a 1200 tonnellate. Appena arrivate via mare, sono state trasferite presso il cantiere del nuovo ponte per iniziare il montaggio degli impalcati.

L’operazione di sbarco, tra le più complesse avvenute nel Porto di Genova, è stata possibile grazie alla collaborazione tra Terminal San Giorgio Srl e la Fagioli, specializzate nella movimentazione portuale e nella tecnologia del trasporto colli eccezionali.