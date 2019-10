Nuovo ponte, due nuovi trasporti eccezionali tra i cantieri di ponente e levante

Genova. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi trasporti eccezionali per movimentare i casseri, le strutture per la costruzione delle Pile del nuovo Viadotto Polcevera, dal cantiere lato Ponente al cantiere lato Levante.

Compatibilmente con le condizioni meteo, il calendario sarà il seguente: trasporto di alcuni casseri con partenza alle ore 22.00 di Giovedì 17 dal cantiere di Ponente fino al cantiere di Levante, e replica, sempre dalle ore 22.00, Sabato 19/10.

I casseri saranno movimentati tra le ore 22.00 e le ore 04.00, seguendo la direttrice: corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.