Nuovo ponte, Bucci: “Nessun ritardo e nessun aumento dei costi”

Genova. “Nessun ritardo, il ponte sarà inaugurato a fine aprile 2020, me lo hanno confermato anche Fincantieri e Salini”. Il sindaco di Genova e commissario Marco Bucci chiarisce che il maltempo di questi giorni, tra l’allerta rossa e il forte vento che hanno portato a un breve sto del cantiere, non influenzeranno in alcun modo la “best option” per l’inaugurazione del nuovo ponte.

“Ogni project planino ha ritardi e compressioni, certamente la pioggia non ha aiutato ma altre cose come l’arrivo delle nuove gru stanno aiutando – ha detto Bucci – Non vedo nessun motivo per parlare di ritardi”.

Rispetto alle tempistiche Bucci ha spiegato che “gli impalcati si vedranno tutti a fine anno eccetto due che verranno montati alla fine di gennaio. L’arrivo delle nuove gru ci consente di fare più sollevamenti in contemporanea”.

A chi chiede se potranno dilatati anche i costi, Bucci replica spiegando che il costo è per la nuova struttura e quindi “non ci sarà alcun aumento dei costi”