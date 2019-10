Genova. L’inaugurazione del nuovo campo coperto per il basket a Nervi, sede dei match casalinghi dell’Ardita Juventus 1906, è prossima. Domani sera la prima gara calcherà il parquet fresco di posa del campo.

La società ha lasciato alcune righe sulla pagina Facebook ufficiale per commentare l’evento: “Il merito di un grande Presidente e di una famiglia Ardita che si è messa al lavoro per far nascere questo nostro gioiello. Il PalaMauro”.

La struttura è uno dei pochi spazi giovanili nel Levante genovese, soprattutto ora che non c’è più una piscina. Anche con questa motivazione sociale, il presidente dell’Ardita Juventus Mauro Molisani è riuscito a far realizzare i lavori.

L’intera opera è costata quasi 200.000 euro. A utilizzarla saranno soprattutto le squadre di basket, con diverse categorie presenti, dai più giovani alla Serie C silver. Tuttavia sarà uno spazio per molte realtà, a partire dai pattinatori locali, che useranno il campo per gli allenamenti.