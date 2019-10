Non sai come “disfarti” di quel rifiuto? a Genova arriva la APP che ti dice come dargli una seconda vita

Vuoi trovare il modo di liberarti di un oggetto senza buttarlo via? Vuoi rimettere in circolo un oggetto affinché qualcun’altro possa utilizzarlo? Oggi a Genova puoi farlo con pochi click direttamente dallo smartphone.

Amiu e il Comune hanno infatti lanciato “Refresh”, una App rivolta ai cittadini e interamente dedicata a rendere visibile il sistema del riuso e del riparo che già esiste in città. L’utente che accede può scegliere tramite una mappa georeferenziata se donare, per esempio, il suo vecchio comodino a un’associazione no-profit oppure venderlo, pubblicarlo su gruppi social, imparare a restaurarlo o portarlo a chi lo riparerà. La App, che è attualmente on line ed è in fase di ‘popolamento’ dati, è gratuita, aperta a tutti coloro che vogliono iscrivere la propria attività di riuso e riparo e alle organizzazioni che desiderano ricevere beni in donazione dai cittadini. Per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito refresh.amiu.genova.it.

“Refresh” rientra in un’ampia serie di iniziative che Amiu e il Comune di Genova stanno portando avanti, dedicate a trasformare i rifiuti in risorse. La maggior parte di questi piani sono stati sviluppati, e verranno sviluppati nei prossimi mesi, nell’ambito del progetto europeo Force, finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 e dedicato a promuovere l’economia circolare a partire dai rifiuti. Force (www.ce-force.eu) è partito a settembre 2016 e terminerà ad agosto 2020. Coinvolge 4 città europee ciascuna delle quali ha in capo una filiera principale: Copenhagen (capofila del progetto) si occupa della plastica, Amburgo dei rifiuti elettrici ed elettronici, Genova del legno e Lisbona dei rifiuti organici. Ogni città sviluppa la sua filiera principale nel suo contesto locale insieme ad un partenariato di territorio ma è impegnata anche su iniziative pilota relative alle filiere di rifiuto in capo agli altri partner europei. Per Genova oltre al Comune sono coinvolti AMIU, il polo tecnologico Ticass e le imprese Ecolegno e Active Cells.

Il tutto all’interno dell’importante “Campagna di prevenzione rifiuti e riuso”, rilanciata nei giorni scorsi da Amiu e Comune, che tra le iniziative comprende anche lo sviluppo di una serie di Centri del riuso a Genova (compreso l’ex mercato di via Bologna) e la Green Factory inserita nel contesto del Parco del Ponte nel Masterplan della Val Polcevera.