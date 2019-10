“Noi ci siamo”, al Carlo Felice incontro sul tumore al seno metastatico

Genova. Si terrà lunedì 28 ottobre 2019 a partire dalle ore 14.30 a Genova, presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice, l’incontro aperto alla cittadinanza “NOI CI SIAMO – Dalla forza delle donne, le soluzioni”.

L’evento, promosso da Asl3 e dall’Associazione Italiana Tumore al seno metastatico “Noi ci siamo”, propone un momento di incontro e di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico con la partecipazione di Istituzioni, Cittadinanza, Associazioni di volontariato e tutti gli attori coinvolti nei processi di cura al fine di analizzare l’argomento sotto tutti gli aspetti.

In tale incontro verranno illustrati i diversi passaggi che hanno portato all’attivazione delle Breast Unit in Liguria, approfondendo il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni e dalle Organizzazioni femminili vicine al tema.

Nel corso del pomeriggio sarà dato anche spazio alle testimonianze audio e video di donne pazienti e sarà presentata la progettualità, elaborata da Asl3 in collaborazione con l’Associazione “Noi ci siamo” per rendere la presa in carico più vicina e attenta alle esigenza della persona, attraverso percorsi dedicati e attività di ascolto.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento. La cittadinanza è invitata.

ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 15.00 APERTURA LAVORI

Luigi Carlo BOTTARO, Direttore Generale Asl3

ore 15.20 INTRODUZIONE

Deliana MISALE, Referente Associazione Nazionale “Noi Ci Siamo” Tumore al seno metastatico Regione Liguria, Consigliere Nazionale Europa Donna Italia

ore 15.30 APRIRSI ALL’ASCOLTO DELLE DONNE PAZIENTI

Francesca CARÈ, Psicologa Psicoterapeuta La Rinascita Lilt (con testimonianze audio e video delle donne)

ore 16.00 IL PUNTO DI PARTENZA, IL RUOLO FONDAMENTALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Rossana D’ ANTONA, Presidente Europa Donna Italia

ore 16.15 I TRAGUARDI RAGGIUNTI FINO AD ORA IN REGIONE LIGURIA

Walter LOCATELLI, Commissario Straordinario Alisa

ore 16.30 IL TUMORE AL SENO METASTATICO, UN ASCOLTO ANCORA PIÙ COMPLESSO

Marina LA NORCIA, Presidente Associazione “Noi Ci Siamo”

ore 16.45 IL TUMORE AL SENO METASTATICO, UNA REALTÀ MULTIFATTORIALE

Paolo PRONZATO, Direttore Oncologia Medica Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR emato-oncologico Alisa

ore 17.00 PROGETTI E PROSPETTIVE FUTURE

Nicoletta GANDOLFO, Coordinatore Breast Unit Asl3

ore 17.15 LA PUBBLICA ASSISTENZA: NON SOLO TRASPORTO

Lorenzo RISSO, Presidente Anpas Liguria

Parteciperanno anche rappresentanti della Croce Rossa, C.i.p.as e altre Pubbliche Assistenze convenzionate

ore 17.30 CONCLUSIONE

Sonia VIALE, Vice Presidente e Assessore alla Sanità Regione Liguria

Patrocini: Regione Liguria, Alisa, Europa Donna Italia, Europa Donna Delegazione Liguria, LILT.