Genova. C’è Nina William che scala pareti quasi inaccessibili senza corda e senza paura, c’è Elias Helhardt snowboarder che inizia a farsi qualche domanda in più su quello che sta succedendo alle nostre montagne, c’è Eliott Schonfeld, che attraversa l’Himalaya con il suo cavallo, e c’è l‘esploratrice polare Sarah McNair-Landry.

Sono solo alcuni dei protagonisti dei nove cortometraggi dell’Outdoor Film Festival. La 19esima edizione di questa rassegna che ha per protagonisti sportivi, avventurieri, attivisti e recordmen ma che soprattutto ha per protagonista la natura nella sua massima espressione, a Genova, si svolgerà al teatro cinema Carignano l’11 ottobre alle 20e30. Nel capoluogo ligure l’evento è organizzato dal negozio specializzato Boni Sport. A questo indirizzo tutte le info su serata e biglietti.

Foto 3 di 5









“Nessun copione, nessun attore, niente make-up. Solo storie vere. Questi gli ingredienti del European Outdoor Film Tour. Come in Le Minimilast – an Himalayan adventure, la storia di copertina 2019, un viaggio a spasso per le pendici degli 8000M della terra. O in Highly illogical, dove Nina Williams si racconta nella sua sfida di highball boulder, su blocchi con altezza superiori ai 15 metri. O nella totale follia di partire alla ricerca di neve fresca con uno zeppelin, dal quale intrepidi sciatori eseguono calate su corda fissa anche di 60 metri. Ecco un trailer del festival e a seguire il programma dei nove corti.

NINA WILLIAMS: HIGHLY ILLOGICAL

Nessuna corda, nessuna protezione: Nina Williams supera ogni limite quando

si parla di highball boulder. Ma da 15 metri, persino il suo cuore salta alcuni

battiti. Nina ha scelto Too Big to Flail, una via che sicuramente non può essere considerata „arrampicata alla portata di un salto“. Le prese sono così piccole che, da lontano, la roccia sembra che sia stata levigata. Questa è la ragione per la quale Nina Williams è rimasta affascinata dalla via che Alex ‚Free

Solo‘ Honnold ha scalato a Buttermilks (California) sette anni fa e che non

era mai stata ripetuta da una donna. Insieme ad Ambrosia e Evilution Direct,

Nina Williams ha ottenuto dei successi eccezionali nel highball boulder. Chi o

cosa potrebbe fermarla dopo Too Big to Flail?

Stati Uniti d’America 2019 // Protagonisti: Nina Williams, Alex Honnold,

James Lucas // Regia: Reel Rock 14

RETURN TO EARTH

Quando si parla di mountain biking non si può di certo pensare alla (ri)

scoperta del valore della lentezza, si tratta sopratutto di un ritorno alle

origini: due ruote! Non serve altro per divertirsi in bici, non importa cosa

dicono gli altri. Quello che Brett Rheeder, Thomas Vanderham, Casey

Brown, Matt Hunter, Joey Schusler, Brandon Semenuk, Carson Storch* e

tanti altri vorrebbero dire in “Return to Earth” sul grounding non si può

esprimere a parole, ma vederlo vi lascerà di sicuro a bocca aperta.

Canada 2019 // Protagonisti: Max Wittenburg (11), Mateo Quist (10), Anthony Shelley (11), Dane Jewett (12), Jackson Goldstone (14), Jakob Jewett

(15), Brett Rheeder, Reed Boggs, Casey Brown, Ryan Howard, Emil Johansson, Thomas Genon, Carson Storch, Matt Hunter // Regia: Darcy Wittenburg, Darren McCullough, Colin Jones

CONTRADDICTION

Come snowboarder professionista, Elias Elhardt ha raggiunto quello che

per altri rimane solo un sogno. Lo snowboard sulla neve fresca e polverosa è un privilegio e lui lo sa, ma si chiede lo stesso come continuare a farlo in linea con la propria coscienza. Lo snowboard è senza dubbio il lavoro che ha sempre sognato, ma lo rende anche uno dei volti dell’industria

dello sport. Elias Elhardt cerca le risposte a queste domande: quand’è

che il nostro entusiasmo per la montagna raggiunge dimensioni distruttive? Come proteggere ciò che si ama? CONTRADDICTION è allo stesso

tempo un film sulle contraddizioni della nostra passione e un inno a una

vita con la montagna.

Germania 2019 // Protagonisti: Elias Elhardt, Arthur Longo, Gigi Rüf //

Regia: A Common Future

21ST CENTURY ADVENTURER AWARD

All’interno del programma dell’E.O.F.T. di quest’anno è compreso un documentario sul vincitore del 21ST Century Adventurer Award, premio dedicato a pionieri che attraversano continuamente i confini della Terra e aprono

nuove strade durante le loro esplorazioni in tutto il mondo: avventurieri del

21° secolo. Le loro spedizioni sono una fonte d’ispirazione, ci affascinano e

stupiscono. Questo riconoscimento rende omaggio a queste persone eccezionali. In lizza per il 21ST Century Adventurer Award ci sono l‘alpinista e

parapendista Antoine Girard, l‘alpinista Tamara Lunger, l‘avventuriera polare Sarah McNair-Landry e il kayaker Ben Stookesberry.

LE MINIMALISTE – AN HIMALAYAN ADVENTURE

L’avventuriero francese Eliott Schonfeld attraversa l’Himalaya da ovest

ad est con il suo cavallo Robert. Si vede sempre qualche cima di un settemila, mentre uomini e villaggi sono rari . Durante il viaggio i passi

congelati si rivelano una vera e propria sfida per il cavallo. Il minimalista

Eliott, invece, dovrà apprendere durante le gelide notti, e a proprie spese, che forse non doveva risparmiare così tanto sull’attrezzatura. In realtà voleva rinunciare anche alla tenda, al sacco a pelo e all’accendino.

Ma in cosa consiste in questi casi lo stretto indispensabile?

Francia 2018 // Protagonista: Eliott Schonfeld // Regia: Eliott Schonfeld

THE MOVEMENT

THE MOVEMENT festeggia la forma più antica del movimento: correre.

Siamo fatti per correre e non per stare seduti o fermi in piedi. Un obiettivo e un paio di scarpe (facoltative): non serve altro per unire persone con

background diversi. Perché correre insieme ci rende più democratici, non

importa quale sia la lingua che parliamo o di che colore sia la nostra pelle.

Correre serve solo a conquistare nuovi terreni e sentieri, lontani dalle solite strade, ma è anche un modo per riscoprire il mondo urbano.

Stati Uniti d‘America 2019 // Protagonisti: Charlie Dark, Faith E. Briggs,

Knox Robinson, Rory Bosio // Regia: Anson Fogel & Tim Kemple

AFRICA RIDING: KARIM

Kigali, la capitale del Ruanda, non è uno spot consueto per i roller-skater. Non ancora. Qui non ci sono halfpipes o graffittari. Poiché questo

sport è ancora sconosciuto, un roller-skater come Abdul Karim Habyarimana si vede di rado: e lo si vede ancora meno quando parte veloce

come una scheggia sulla strada, facendo acrobazie per poi sorpassare

con disinvoltura le macchine. Per Karim questo sport è uno stile di vita

che ha scoperto per sé stesso e che vorrebbe trasmettere anche alle

nuove generazioni.

Francia 2018 // Protagonista: Abdul Karim Habyarimana //

Regia: Liz Gomis

THE LONGEST HOLE

Per Adam Roiston e Ron Rutland, la Mongolia è il campo da golf più a

vventuroso al mondo. insieme vogliono lanciare una palla da golf

attraverso gli altipiani della Mongolia. Quella che sembra una versione

moderna di Sisifo, metterà alla prova l’amicizia di questi due uomini,

che non potrebbero essere più diversi e che hanno sempre con loro un

cane randagio: forse questo animale rappresenta il legame tra loro due?

Mongolia, Regno Unito 2017 // Protagonisti: Adam Rolston,

Ron Rutland // Regia: Andrew King

ZEPPELIN SKIING

Chi prende un dirigibile per andare a fare freeride non si preoccupa del

traffico sulle autostrade. Soffrire di vertigini è impossibile: altrimenti,

Stefan Ager, Andreas Gumpenberger e Fabian Lentsch non si sarebbero

di certo calati giù dalla zona protetta del dirigibile fino alla cima della

montagna con una corda lunga 50 metri…

Germania 2019 // Protagonisti: Stefan Ager, Andreas Gumpenberger,

Fabian Lentsch // Regia: Stefan Ager, Andreas Gumpenberge