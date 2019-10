New Gel, i lavoratori in lotta auditi dai capigruppo a palazzo Tursi

Genova. I lavoratori della New Gel sono stati auditi nella giornata di oggi dalla conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Genova.

“Abbiamo così potuto illustrare la situazione di forte conflitto che si è venuta a creare presso questa azienda e che, dopo tre mesi di lotte, scioperi, presidi, non si è ancora sbloccata” spiega una nota del sindacato Si Cobas che riassume ancora una volta le ragioni della vertenza (dai turni di lavoro massacranti alla forfetizzazione a 15 minuti dello straordinario, dalle contestazioni disciplinari agli iscritti al Si Cobas ai 4 lavoratori con contratto a tempo determinato lasciati a casa).

“I capigruppo, dopo aver ascoltato attentamente l’esposizione, chiesto chiarimenti e svolto i loro interventi, si sono impegnati ad individuare una strada che, fatti salvi i limiti di intervento dell’Amministrazione Comunale su tutta la materia, sia in grado di agevolare la definizione di un quadro complessivo capace di condurre ad una positiva soluzione delle problematiche esposte – prosegue la nota – attraverso il ripristino di normali relazioni sindacali e si sono impegnati a riconvocarci successivamente all’incontro odierno”.

Il Si cobas intanto conferma il presidio in largo Pertini previsto per giovedì 17 ottobre alle 18 per la stabilizzazione dei lavoratori e contro i decreti sicurezza.