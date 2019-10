Nervi, aperto il nuovo supermercato nel palazzo ex Inps di via del Commercio

Genova. È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo supermercato aperto in via del Commercio, a Nervi, nel palazzo ex Inps.

Si tratta del 49esimo punto vendita della rete Coop Liguria con 600 metri quadrati di posti vendita su due piani e un parcheggio di una ventina di posti auto riservati ai clienti.

Il nuovo supermercato occupa 20 addetti, di cui 9 neoassunti, e ha un assortimento complessivo di oltre 5.000 articoli. Nel nuovo supermercato c’è un impianto elettrico interamente a led, sia per la luce d’ambiente, sia per la luce d’accento, centrali frigorifere a ciclo transcritico, che utilizzano come refrigerante l’anidride carbonica anziché gas sintetici dannosi per l’ambiente, banchi dei surgelati e dei salumi e latticini a libero servizio chiusi da ante o porte, per limitare la dispersione del freddo.