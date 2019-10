Nervi, 170 nuovi alberi sul monte Moro: un successo la prima giornata di “A thousand trees project”

Genova. Centosettanta piantine acquistate e in buona parte già messe a dimora sul monte Moro. E’ il bilancio del primo week end dell’iniziativa “A thousand trees project” nata sulla scia del grande movimento globale per il clima, da un gruppo di cittadini e associazioni del territorio, da Occupy Nervi a Fridays For Future, da Legambiente Nuova Ecologia a Genova Contro il degrado, da Surfrider Genova a Cittadini Sostenibili, per citarne solo alcune.

L’obbiettivo è coinvolgere chiunque sia interessato a un progetto che non si limita a interrare alcune centinaia di piantine, ma a curarle, seguirle nel tempo, gestirle per migliorare la situazione di un territorio fragile e danneggiato, colpito fra l’altro da un grave incendio due anni fa.

Tanti volontari e tante piantine come raccontano gli organizzatori del progetto: “170 volte grazie – scrivono – Questo è il numero di piantine ad oggi acquistate ed in buona parte già posizionate. Le piogge intense di oggi e le previsioni non ottimali per il fine settimana non ci permettono al momento di confermarvi l’appuntamento della prossima domenica”.

Domani intanto sarà più chiaro se le previsioni consentiranno di tornare in collina per piantare nuovi alberi il prossimo fine settimana.

Questo il link per avere informazioni sull’evento e su come partecipare al progetto