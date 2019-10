Nel weekend a Genova arriva ‘Liguria Travel Show’, la prima fiera del turismo

Genova. “La Liguria è un’esperienza e voglio condividerla con te”. È questo lo slogan che caratterizzerà la prima edizione di Liguria Travel Show, una fiera evento per promuovere la Liguria e le eccellenze del territorio per il turismo tradizionale, nel wedding, nel silver e nell’outdoor.

Durante la manifestazione, che si terrà dal 25 al 27 ottobre, con access gratuito al Porto Antico, e che ha visto l’adesione di oltre 120 espositori, ci saranno incontri tematici, dedicati al turismo crocieristico, a quello sportivo, alla silver economy, una Job Area dove saranno presenti diverse aziende che daranno la possibilità di sostenere un primo colloquio di lavoro, ma anche presentazione di libri, eventi speciali e show cooking.

In programma anche workshop formativi di alto livello tenuti da Booking.com, GoPro e DJI, azienda cinese leader nella produzione di droni e action camere, che manderà anche una propria delegazione in visita all’evento.

“Liguria Travel Show è la fiera del turismo che mancava a Genova – ha ricordato l’Assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino – un ulteriore tassello che conferma la voglia di promuovere a 360° la nostra Regione”. Un momento incontro ma anche in occasione di interessante attorno a un prodotto importante come il turismo.

“Stiamo lavorando per portare a Genova sempre più grandi eventi o comunque farne nascere di nuovi in città – sottolinea Paola Bordilli, Assessore Grandi Eventi del Comune di Genova – Liguria Travel Show si inserisce in questo secondo filone”.

Alla presentazione hanno preso parte anche il Commissario Straordinario dell’Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini, il presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone e il segretario generale di Camera di Commercio, Maurizio Caviglia e Carlo Schiavon, di Costa Crociere, main sponsor dell’iniziativa.

“Abbiamo avviato una forte campagna di comunicazione in Piemonte, Lombarda, ma anche all’estero – sottolinea l’organizzatore, Marco Bertani – per far venire turisti e operatori a conoscere il nostro territorio”.