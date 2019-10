Genova. Il Multedo stronca (4-0, doppietta di Parisi, Marchesini e Bonadio) il Mignanego ed è primo in classifica. I granata stanno marciando a ritmo spedito ed in queste prime giornate di campionato hanno vinto tre volte, in quattro incontri disputati, segnando dieci reti.

La Voltrese vince (3-0) con il Mura Angeli, mettendo in mostra i soliti Cardillo e Malinconico ed il sorprendente Arcidiacono, un giovane che sta giocando una prima fase di campionato adc alti livelli.

Le doppiette di Casella (Cà de Rissi) e Barbieri (Sori) decidono la sorte del match, che vede i padroni di casa rischiare la sconfitta interna, evitata al minuto ottantanove.

L’Anpi Casassa espugna (2-1) il terreno della Cogornese. I “partigiani” in vantaggio con Cilia, vengono raggiunti (all’84°) da Molinelli, ma dopo due minuti ci pensa Vio (su rigore) a realizzare il goal vincente.

Il Bargagli, squadra molta accreditata alla vigilia del campionato rimanda l’appuntamento con la vittoria, non andando oltre lo 0-0 casalingo con l’Olimpic, al terzo risultato utile consecutivo.

La Superba, dopo una sconfitta e due pareggi, vince la prima partita, rifilando tre reti al San Quirico, alla seconda sconfitta. Mattatori dell’incontro sono l’attaccante Donati, autore di una doppietta e il giovane Campazzo.

Jacopo Pagano e Lerza regalano alla Cella il primo hurrà in campionato, superando (2-0) A Ciassetta, ancora a quota zero.

Il Torriglia avanti di una rete (segnata da Obino) culla il sogno di vincere in casa del San Desiderio, ma (al 90°) vede sfumare il successo a causa di un rigore, messo a segno da Antiga.